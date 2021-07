Tome nota da agenda desta quinta-feira, 29 de Julho

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta quinta-feira, 29 de Julho

- Das 9 às 12 horas- Rastreio à Retinopatia Diabética no concelho de Machico;

- 10 horas - O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita o Porto do Funchal, para se inteirar das diversas intervenções que estão a ser realizadas naquela infra-estrutura;

- 11h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a obra de requalificação do Data Center da NOS Madeira, localizada na Nazaré, na Avenida dos Estados Unidos da América;

- 11 horas - Cerimónia de entrega do certificado 'Madeira Safe to Discover' ao Hotel Belmond Reid’s Palace por parte de entidade certificadora SGS, Luísa Rodrigues. Contará com a intervenção Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus;

- 11 horas - O Movimento 'Ribeira Brava em Primeiro' entrega as listas às eleições autárquicas no Tribunal da Ponta do Sol;

- 11 horas - O Partido Socialista-Madeira entrega a sua lista de candidatos às eleições para os diferentes órgãos autárquicos da Ponta do Sol no Tribunal Judicial de Ponta do Sol;

- 11h15 - A CDU entrega as listas pelo concelho do Funchal às eleições autárquicas no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira;

- 11h30 - Apresentação do projecto 'Living Different Culture', promovido pelo Centro em Rede de Investigação em Antropologia, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, bem como os responsáveis pelo projecto, Filipe Ferraz e Cristina Santinho, da parte do CRIA, estarão presentes na ocasião;

- 12 horas - o CDS-PP entrega as listas de Câmara de Lobos às eleições autárquicas, no Tribunal da Comarca da Madeira;

- 12h30 - O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, preside à cerimónia de Rendição do Comandante da unidade militar Aeródromo de Manobra n.º3, no Porto Santo;

- 14h30 - O JPP entrega as listas às autárquicas 2021 no Tribunal de Santa Cruz;

- 17 horas - conferência de imprensa da TáxisRam junto ao Hotel Vida Mar, sobre a Ciclovia e a dificuldade na Mobilidade na estrada Monumental;

- 18 horas - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará no Museu de Fotografia da Madeira, que assinala o segundo ano da sua reabertura ao público, depois de obras profundas de reabilitação da responsabilidade do Executivo madeirense;

- 18 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na apresentação pública do livro 'Família Vicente' no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, no Funchal;

- 18h30 - A Candidatura 'Funchal Sempre à Frente' apresenta a equipa candidata à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, liderada por Pedro Araújo, na Rua Cidade do Cabo-em frente ao Super Regional (junto à Escola da APEL);

- Das 18h30 às 20h30 - Espectáculo de Fim do Ano Lectivo da Escola de Música e Teatro Centro Cultural John dos Passos, no âmbito das Comemoração dos 520 Anos do Concelho da Ponta do Sol;