Tome nota da agenda deste sábado, 24 de Julho

09h30 Iniciativa Juntos pelo Povo (JPP), na Madalena do Mar.

10h00 A CDU realiza uma iniciativa política no largo junto à igreja do Curral das Freiras.

10h00/15h30 ‘Como no Mercado' com o Chef Maurício Faria (Tree House Hotel), no Terraço do Mercado dos Lavradores.

11h00 O grupo parlamentar do PSD realiza, no âmbito das Jornadas Locais, uma iniciativa nas antigas instalações da Vetmedis, em Santo António (Funchal).

15h00 Universidade da Madeira realiza Benção das Fitas, na Sé Catedral do Funchal.

18h00 Cerimónia oficial de apresentação da candidatura do PSD “100% Calheta”, liderada pelo candidato Carlos Teles, que contará com a presença do presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque.

- Dia da Freguesia da Quinta Grande

- Dia da freguesia S. Roque do Faial

CULTURA E ENTRETENIMENTO

14h00/17h00 Projecto 'Dar e Ver' visita tectos da Sé

15h00 Festa de Verão com o DJ Oxy (Romano Faria), na Praia do Garajau.

18h00 O Arte Institute, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, apresenta o Festival de Curtas-metragens dos países da Lusofonia, no Teatro Municipal Baltazar Dias. No domingo há nova sessão, à mesma hora.

19h00 ‘Live Sessions’ com o DJ Hernandez, no Pestana CR7 Funchal.

19h00/23h00 O Jacarandá Lounge & Club, no Savoy Palace, torna a propor ‘Nikkei| Degustação asiática’, com animação ao som do DJ Mário Rey.

19h30/23h30 No Galáxia Skybar, no Savoy Palace haverá animação ao som do DJ Mastergroove (Renato Jesus).

20h30 ‘Noites Musicais 2021’ em Machico, com a Banda Municipal de Machico, no Largo da Praça.

21h00 Será exibida a fita ‘Disponível para amar’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

21h00 ‘Noites de Verão’ no cais de Câmara de Lobos, com passagem de moda das criações do estilista João Pedro (evento esgotado).

21h00 A Câmara Municipal de Santa Cruz reedita o Projecto ‘Música na Praça’, com concerto da Joves Band, na Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês.

21h00 O Auditório Maestro João Victor Costa – Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos recebe um concerto da Banda Orquestral de Câmara de Lobos ‘Os Infantes’, com entrada livre mediante a lotação máxima do espaço.

21h30 Quinteto de Filipe Vieira de Freitas dá concerto no Cais do Carvão, em mais um evento musical integrado no Funchal Summer Jazz.

21h30/23h30 No Terreiro haverá música ao vivo com a banda Spot The Difference.

21h30/23h30 No hotel NEXT, o Cloud Bar acolhe as escolhas musicais do DJ Nelson Caires. Também no hotel NEXT, mas no Recharge Bar & Restaurant, poderá ver Cozy Concert entre as 20 e as 22 horas, com a cantora Cristina Barbosa.

- Concerto do Luana Teixeira Duo, no Castanheiro Boutique Hotel.

- Festa de Verão no espaço Varanda, do Atlanticulture Center, no Fórum Machico.

DESPORTO

12h10 Rampa Sporting Club Santacruzense.

15h30 Pré-Duatlo Mixed Relay Jovem Faial 2021, nas proximidades do Complexo Balnear do Faial.

18h00 Nacional - A. Aura disputam final da Liga de Veteranos de futebol (+45 anos), no Cristiano Ronaldo Campus.

- Pré Duatlo Mixed Relay Jovem Faial 2021, nas proximidades do Complexo Balnear do Faial.