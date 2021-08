Vizela vai receber Tondela no estádio do Paços de Ferreira

O Vizela vai receber o Tondela no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, num jogo referente à segunda jornada da I Liga, após ter solicitado a cedência do recinto à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Verificados os pressupostos para o deferimento do requerido, a direção executiva autorizou que o jogo número 10.209, Vizela-Tondela, referente à jornada dois da Liga Portugal, seja realizado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira", lê-se no comunicado emitido hoje pelo organismo que tutela o campeonato.

Recém-promovido à elite do futebol nacional, o clube minhoto está a substituir o relvado do seu estádio e, face à incapacidade de concluir o processo a tempo do encontro com os beirões, agendado provisoriamente para 14 de agosto, solicitou a cedência do recinto pacense.

A LPFP autorizou o pedido com base no número sete do artigo 29 do Regulamento de Competições, que prevê a "alteração temporária de estádio" caso a realização das "obras exigidas" impossibilite a "utilização desse equipamento desportivo ou de alguma das suas partes integrantes".

Agora marcado para 'casa emprestada', o jogo com o Tondela é o primeiro do Vizela como anfitrião no regresso ao escalão máximo, 37 anos depois da sua única participação.

A equipa treinada por Álvaro Pacheco participa no jogo inaugural da edição 2021/22 da I Liga, marcado para as 20:15 de sexta-feira, frente ao campeão nacional Sporting, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.