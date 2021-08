Cristiano Ronaldo vai receber o primeiro prémio Paolo Rossi

O troféu de melhor marcador (capocannoniere) da Serie A italiana passa a ter o nome de Paolo Rossi. O anúncio foi feito pela Associação Italiana de Jogadores (AIC), que pretende homenagear o herói do Mundial 82, falecido em Dezembro do ano passado.

"O ‘Pablito’ foi o único jogador na história do futebol italiano a vencer consecutivamente os títulos de melhor marcador da Serie B e Serie A, com o Vicenza", sublinha a associação, em comunicado no seu site oficial.

O primeiro vencedor do renomeado e renovado troféu será o madeirense Cristiano Ronaldo, que a AIC considera ser "um dos melhores jogadores da atualidade". "O nome de Cristiano Ronaldo honra, da forma mais brilhante, a primeira vez do prémio AIC com o nome de Paolo Rossi", reforça o mesmo comunicado.