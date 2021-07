Tome nota da agenda desta quarta-feira, 28 de Julho

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta quarta-feira, 28 de Julho

- 11 horas - O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o director regional de Estatística, Paulo Vieira, apresentam os resultados dos Censos 2021 para a Região, no Salão Nobre do Governo Regional;

- 11 horas - 'Juntos Somos Machico' entrega as listas dos candidatos do concelho às próximas Eleições Autárquicas, no Tribunal de Santa Cruz;

- 11h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Secufogo em Santo António;

- 14 horas - O Partido Socialista Madeira promove uma conferência de imprensa, tendo como porta-voz Sofia Canha, candidata à presidência da Câmara Municipal da Calheta, junto ao posto dos correios da Estrela da Calheta;

- 16 horas - Executivo Municipal do Funchal visita a obra de reabilitação do antigo Matadouro do Funchal, que está a ser transformado pela CMF num polo de criatividade, cultura e empreendedorismo. O Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, estará presente na ocasião;

- 16 horas -Ordem dos Engenheiros Técnicos - Secção Regional da Madeira procede à entrega de prémios aos melhores estudantes dos cursos de licenciatura e mestrado da UMa, do ano lectivo 2019-2020, na sua sede à Rua Conde Carvalhal n.º 23;

- 16h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o reservatório da Ameixieira, que foi alvo de uma profunda recuperação, na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava;

- 17 horas - O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença na entrega de prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente´s. A cerimónia conta com o Presidente da APOM, João Neto;

- 17h30 - Apresentação oficial da lista de inscritos na edição 2021 do Rali Vinho da Madeira, na Avenida Arriaga, junto à sede do Club Sports da Madeira, entidade organizadora da prova;

- 18h15 - Cerimónia de entrega do certificado 'Madeira Safe to Discover' à Madeira Rent, por parte de entidade certificadora SGS, Luísa Rodrigues. A cerimónia contará com a presença do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus;

- 18h30 - A Candidatura 'Funchal Sempre à Frente' apresenta a equipa candidata à Junta de Freguesia do Monte, liderada por Idalina Silva. Pedro Calado, cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Funchal, estará presente;

- 18h30 - Apresentação oficial da Candidatura 'Sempre pela Ponta do Sol', liderada pelo candidato Gualberto Fernandes, no Centro Cultural John Dos Passos. A cerimónia que contará com a presença do Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque;

- 19 horas - Apresentação da sede oficial da candidatura da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal. O candidato da Coligação Confiança à Presidência da CMF, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião;

- 19 horas -A CDU inicia o ciclo de conversas com sequências, estando agendada esta primeira iniciativa com a proposta de Ana Paula Almeida, investigadora nas áreas da História, com o tema 'Cidade para 'inglês ver', no espaço CDU, na Rua João de Deus, nº 12, no Funchal;

- 20 horas - Final da Liga de Veteranos +35 anos no campo Adelino Rodrigues.