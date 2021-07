Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 22 de Julho

- Às 09 horas realiza-se a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- Às 13 horas, no âmbito das celebrações do Dia do Concelho do Porto Moniz, decorre o momento simbólico do hastear a bandeira municipal, no edifício dos Paços do Concelho, e às 14 horas realiza-se uma missa e o depositar de uma coroa de flores no monumento em homenagem aos antigos combatentes, na Santa do Porto Moniz;

- Às 15 horas acontece uma iniciativa política do PTP, junto à Câmara Municipal Santa Cruz;

- Às 17h30, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Iniciativa Educação celebram, na Escola Secundária de Jaime Moniz, um acordo de cooperação visando a implementação de um programa de apoio ao ensino da leitura;

- Às 18h30, a candidatura 'Funchal Sempre à Frente' apresenta a equipa candidata para São Pedro, nos Jardins da Fortaleza do Pico;

- Às 19 horas realiza-se uma iniciativa do PCP, no âmbito das comemorações do Centenário do PCP, no Centro de Trabalho do PCP, na Rua João de Deus;

- Às 20 horas há para ver um concerto dos 'Akoustic Junkies', no Museu Café & Petisco.