Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 27 de Julho

- O segundo 'open day' dedicado à vacinação contra a covid-19 decorre, entre as 09 e as 18 horas, no Madeira Tecnopolo;

- A conferência de imprensa do candidato do PS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos realiza-se, pelas 10 horas, junto à Praia das Salinas;

- A campanha de prevenção solar 'Com o Sol não se brinca' acontece, entre as 10 e as 17 horas, nas piscinas naturais do Porto Moniz;

- O PSD, no âmbito das eleições autárquicas, entrega as listas, pelas 10h30, no Tribunal do Funchal;

- A CDU promove uma iniciativa política em São João da Ribeira, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, sobre os bloqueios ao desenvolvimento. As declarações estão previstas para as 10h30, no largo junto à Capela de São João, através do candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva;

- A conferência de imprensa de apresentação do Funchal Náutico 2021 realiza-se, pelas 11h30, nos Paços do Concelho do Funchal. O presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na iniciativa, bem como os representantes do Clube Naval do Funchal, Associação de Natação da Madeira, Associação de Canoagem, Associação de Surf, Frente MarFunchal e Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

- A apresentação do VII Torneio Intermunicípios 2021 acontece, pelas 12 horas, nas instalações da AMRAM, na Rua da Mouraria;

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visita, às 18 horas, a Feira do Livro Solidária, na galeria São João Paulo II, na Paróquia da Nazaré.