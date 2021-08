CMF abriu fase de submissão de propostas para o Prémio Literário Edmundo de Bettencourt

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) abriu, esta semana, a fase de submissão de propostas para o Prémio Literário Cidade do Funchal – Edmundo de Bettencourt, que pretende promover a produção de textos literários originais em língua portuguesa. A apresentação de propostas decorre de 2 a 17 de Agosto e pode ser consultada no site do Município do Funchal.

Recentemente, a autarquia reactivou este galardão que estava inactivo desde 2012, com o objectivo de homenagear a grande figura das letras que foi Edmundo Bettencourt. O presidente Miguel Silva Gouveia explica que a autarquia “decidiu recuperar este prémio para lembrar um homem que deixou a sua marca não só no mundo das letras com os seus poemas, mas também na música, nomeadamente através do inconfundível fado de Coimbra.”

O valor financeiro atribuído para o Prémio Literário Cidade do Funchal – Edmundo de Bettencourt são 3 mil euros, podendo ainda serem atribuídas menções honrosas a outras obras literárias que se notabilizem pela sua especial qualidade, através da entrega de um certificado. São admitidos a concurso escritores ou escritoras, a partir dos 16 anos, com fluência em língua portuguesa. O vencedor do prémio será anunciado no dia de abertura da Feira do Livro do Funchal, a 12 de Novembro.