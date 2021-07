10 propostas apresentadas na segunda edição do Banco de Ideias

24 jovens apresentaram 10 propostas, no âmbito da segunda edição do Banco de Ideias. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal e Associação de Amigos das Artes- Teatro Metaphora, tendo surgido com o objectivo de fomentar a participação activa dos jovens na vida cívica do concelho.

As 10 propostas foram apreciadas por um júri, tendo em conta a sua viabilidade e possibilidade de aplicação face aos constrangimentos provocados pela pandemia em curso.

Os dois projectos vencedores serão realizados com o recurso a 5000 euros inscritos no orçamento municipal, A cerimónia contou com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, e do executivo municipal.

O primeiro projecto premiado foi criado pelas jovens Ana Margarida da Silva Gomes e Ana Francisca da Silva Vieira,

O projecto visa dar voz às histórias de pessoas desfavorecidas de Câmara de Lobos, com um orçamento de 3500 euros. O projecto foi um dos escolhidos por ser uma proposta inclusiva, prevendo-se a participação e envolvência das pessoas mais desfavorecidas das freguesias do concelho, com o objectivo de promover a igualdade, dar voz activa ao cidadão com um nível socioeconómico baixo e envolvê-lo na comunidade. Sendo de destacar a sua componente criativa, exequibilidade, valorização humana e promoção de boas práticas de inclusão social.

O segundo projecto contemplado foi apresentado pelas jovens Érica Rubina Brito Camacho e Sofia Raquel Gomes Faria.

O projecto visa recolha de lixo espalhado pelas ruas e praias, que será utilizado posteriormente para a realização e criação de uma instalação que sensibilize para a necessidade de um comportamento ambientalmente responsável.

No ano transacto, estiveram envolvidos cerca de 10 jovens. Para a vice-presidente da autarquia, Sónia Pereira, "o aumento do número de propostas recebidas são um bom sinal".

"Sinal de que este é um projecto que tem muito potencial para crescer e que os jovens de Câmara de Lobos estão cada vez mais envolvidos na vida do seu concelho. Há que realçar ainda que os três projectos premiados este ano foram concebidos por quatro jovens mulheres. Tal demonstra que o género feminino afirma-se cada vez mais a nível da participação cívica e política para a construção de um território mais igualitário em termos de género", frisou.