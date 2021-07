42 obras candidatas ao Prémio Literário João Augusto d’Ornelas

O período de candidaturas ao Prémio Literário João Augusto d’Ornelas terminou a 19 de Julho. Ao todo a Câmara Municipal de Câmara de Lobos recebeu 42 obras candidatas ao projecto.

O prémio Literário João Augusto d’Ornelas, instituído pela autarquia de Câmara de Lobos, presta homenagem ao escritor natural do Estreito de Câmara de Lobos.

O destacado jornalista literário, nasceu a 11 de Julho de 1886, alcançou notoriedade com inúmeros folhetins divulgados na imprensa, com romances editados sob o signo do Romantismo. Além de escrever poesia, destacou-se nas letras madeirenses com a publicação de vários romances e novelas, sendo 'A Mão de Sangue' a sua obra mais conhecida, prefaciada por Camilo Castelo Branco.

Atendendo ao elevado número de candidaturas, a autarquia, decidiu prorrogar o tempo de análise das obras, por mais 15 dias, sendo anunciado os vencedores a 3 de Setembro. O júri que avaliará os contos apresentados é composto por: Francisco Fernandes, ex-secretário da Educação, Naidea Nunes, docente da Universidade da Madeira e Lília Mata, jornalista da Antena 1 Madeira.

Os prémios dos trabalhos vencedores da 1.ª edição, serão entregues durante uma sessão cultural pública, a realizar no Município de Câmara de Lobos no dia 4 de Outubro.

Segundo a autarquia, o número de candidaturas demonstra que efectivamente João Augusto d’Ornelas, a sua obra e o seu pensamento, continuam a inspirar diferentes gerações.

O concurso pretende dar a conhecer o escritor, estimular o gosto pela leitura e escrita, defender e valorizar a língua portuguesa, promover e incentivar a criação literária.

Tem como modalidade de escrita a prosa, sob a forma de conto, entre 20 e 25 páginas, com tema livre. Porém, deve estar patente no enredo, directa ou indirectamente, uma alusão às vinhas e/ou vinho Madeira, cuja cultura é uma marca da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, terra natal de João Augusto d’Ornelas.

Haverá um único 1.º prémio pecuniário com um valor monetário de 1.500 euros, mas podem ser atribuídas menções honrosas, até a um máximo de duas. O trabalho vencedor com o 1.º prémio e as possíveis menções honrosas, serão editados em livro.