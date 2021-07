Bronze que vale ouro e a nova fase do desconfinamento marcam jornais de hoje

Os jornais desta sexta-feira, 30 de Julho de 2021, apontam como principais destaques a medalha de bronze conquistada pelo judoca português Jorge Fonseca. Foi apenas a terceira vez que Portugal venceu uma medalha naquela modalidade em toda a história dos Jogos Olímpicos e o feito é bem realçado, também porque foi a primeira conquista da comitiva lusa em Tóquio.

Assim, o Correio da Manhã, apesar de ter outro destaque como manchete, aliás como quase todos os restantes jornais, com excepção dos desportivos, trazem o luso-santomense como a foto principal e nenhum jornal esquece as novas medidas de desconfinamento que já é visto como passo decisivo para o 'dia da libertação' da covid-19.

"Vieira dá imóveis ao filho para escapar à prisão"; "Caução: Troca ações por casas"; "Detenção do ex-presidente do Benfica deixou Rui Costa perplexo. 'Foi um abalo completo'"; "Fim do recolher obrigatório: País reabre domingo"; "Restaurantes e comércio com horário normal. Acaba teletrabalho"; "Bares de volta. Desporto com público"; "Só certificado ou teste dão acesso a tudo"; "Portugal olímpico: Herói dá ânimo à equipa"; "Judoca conquista primeira medalha"; "Proença muda versão sobre origem dos milhões"; "Segurança Social: 6 meses para receber pensão de velhice"; "PSP salva idosa: Tira comida e remédios à mãe de 85 anos"; "Sporting: Matheus é trunfo para a supertaça"; "Braga confiante: Vencer no adeus a Al Musrati"; "Dragão na mira: Pepe arrasado por jogo violento"; "Viagem à ilha das férias de Ricardo Salgado".

Já o semanário Expresso, que sai às sextas-feiras, aponta baterias à política, mas os temas do dia não são esquecidos.

"[Entrevista, Rui Rio, Presidente do PSD]: 'Agora, parti para uma etapa diferente' -- 'reduzia o IVA da restauração para 6% durante dois anos'"; "Estado vai pagar salário de trabalhadores que querem estudar"; "[Entrevista, Frederico Varandas, Presidente do Sporting] 'Não prometo vitórias. Tenho 60% do orçamento dos meus rivais'"; "Bares e discotecas abrem em outubro"; "Apenas 2% dos internados têm vacinação completa"; "Justiça: 'Não vou desistir de ser mãe'"; "Maria José Morgado agradece a Otelo por a ter prendido"; "Como funciona o negócio ilegal da venda de cães"; "Reportagem: Uma Havana que promete não se calar"; "Francisco Pinto Balsemão em livro"; "Primeira medalha"; "Montenegro e Melo em Marvão".

No Público: o referido caminho para o dia da 'libertação' é mesmo o tema em grande destaque, mas há outros assuntos que não são esquecidos, inclusive a Madeira.

"Ordem para reabrir rumo à libertação"; "Jorge Fonseca: Bronze em Tóquio a pensar no ouro em Paris"; "Ricardo Salgado usa demência para tentar atenuar a pena"; "Cinema: Quando os povos choram os tiranos"; "Zona Franca: 'Offshore' da Madeira vale 70% de todo o IRC na região"; "1934-2021: Morreu Pedro Tamen, o poeta com o vício da tradução".

No Jornal de Notícias: as lágrimas de Jorge Fonseca foram mais fortes do que tudo o resto, mesmo de um assunto que pode ser preocupante, como a corrida às armas.

"Corrida a cofres de armas não impede que milhares fiquem à margem da lei"; "São lágrimas de Portugal -- Judoca Jorge Fonseca conquista medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, a primeira do país"; "Covid-19: Pandemia -- Liberdade total chega em outubro se vacinação correr bem"; "Rui Costa: 'Fiquei perplexo com a detenção de Vieira. Jamais poderia pensar tal coisa'"; "Presidentes de Câmara proibidos de publicitar obra feita"; "Ricardo Salgado: Julgamento continua apesar de ter Alzheimer"; "Braga: Emprego e universidade impulsionam população"; "Rosarinho, a bebé-milagre que vingou a doença da irmã".

No Diário de Notícias é a liberdade com regras que dita a capa.

"Liberdade sim, mas vacinação dita novas regras"; "Jorge Fonseca: O bronze olímpico, a mágoa e o sonho falhado de ser polícia"; "Beatriz Gomes Dias: 'Queremos derrotar a possibilidade de uma maioria absoluta do PS' em Lisboa"; "Dinheiro: População empregada atinge máximo de duas décadas, mas jovens ficam para trás"; "Brasil: Fernando Henrique Cardoso, Lula, Temer e Bolsonaro à conversa com Marcelo"; "Música: Festivais de verão, num roteiro para fazer de norte a sul".

No Inevitável, opta-se por uma abordagem ligeiramente diferente, mas sem fugir aos temas principais do dia.

"Entrevista a António Roma Torres, ex-diretor de psiquiatria do São João: 'É preciso dar poder aos doentes, se não, não se tratam'"; "Bares podem abrir a partir de domingo"; "Os homens são o novo alvo das empresas cosméticas"; "Chamadas de valor acrescentado: Uma dor de cabeça para uns, uma mina de ouro para outros"; "Reino Unido fecha porta a franceses por causa de variante da covid"; "Mais de dois mil idosos não querem ser vacinados em Bragança"; "Morreu Pedro Tamen, uma das 'figuras maiores da literatura'".

Nos especializados, o Negócios aponta a uma visão mais específica na área da economia e laboral.

"Fim do teletrabalho avança já em agosto"; "Entrevista a Mário de Carvalho: 'As novas gerações não têm ideai do que isto custou'"; "Imobiliário: Britânicos investem 150 milhões em Oeiras"; "Banca: Novo Banco e Apolo com propostas para EuroBic"; "Energia: EDP está a 470 milhões da meta para o ano".

No outro especializado, neste caso o semanário Jornal Económico também sempre na visão específica da actualidade, são estas as principais notícias.

"CMVM investiga entrada de investidor na SAD do Boavista"; "[Diretor da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição]: 'Há uma tendência para a abertura de lojas mais pequenas e de proximidade'"; "Caixa regista lucro superior a 270 milhões de euros no primeiro semestre"; "Eleições de setembro: Conheça os seis candidatos a suceder a Merkel à frente da Alemanha"; "Santander Totta: 'Não prevemos um agravamento significativo do malparado com o fim das moratórias'"; "Desconfinamento: Terminam as restrições nos horários do comércio e restauração"; "PSD: Sob pressão, Rui Rio leva PRR e temas económicos para campanha das autárquicas"; "Energias renováveis: Espanhola Iberdrola investe milhões de euros em Portugal"; "Cereja do Fundão: O fruto que gera 20 milhões por ano para a região da Beira Interior"; "Reabilitação Urbana: Imobiliário português recupera otimismo apesar da incerteza, dizem líderes do setor"; "Fiscalidade: Nova ordem tributária mundial dá os primeiros passos, com IRC global a partir de 2023"; "Estudo Banco de Portugal: Política orçamental e estabilizadores automáticos travaram queda de 11% do PIB em 2020"; "Imobiliário: Fidelidade coloca à venda fundo dono do edifício do Hospital dos Lusíadas, em Lisboa"

Por fim, no Novo, igualmente semanário, ainda se fala de Otelo, falecido no domingo passado.

"A história julgará"; "Mentor e herói da revolução de 1974, Otelo Saraiva de Carvalho deixou também um legado de terror e sangue"; "Tolerância zero no PSD: os sete pecados que deixam Rui Rio na corda bamba"; "Presidente e 'vice' da CP apanhados em negócios com empresa de que são sócios"; "Carlos Moedas: 'Passos Coelho pode dar muita coisa ao país'"; "Ponta Delgada: Da cultura para elites à candidatura a elite europeia".

Voltando a face aos desportivos, no A Bola naturalmente é a conquista de Jorge Fonseca e futebol, nomeadamente a entrevista concedida ontem pelo recém-nomeado presidente do Benfica, a dominarem as capas.

"Vale ouro"; "Jorge Fonseca garante bronze e a primeira medalha para Portugal"; "'O melhor de mim ainda está para chegar'"; "Judoca, bicampeão mundial, promete o título olímpico para Paris 2024"; "Benfica: 'Jamais aceitaria ser príncipe herdeiro'"; "A primeira grande entrevista de Rui Costa como presidente"; "'A minha missão é trazer estabilidade e preparar a época para voltar a ganhar'"; "'Quero trazer transparência. O Benfica tem de voltar a ser falado por boas razões'"; "'Não houve exclusão de Vieira. A obra dele nunca será apagada"; "Liga: Arouca-Estoril em risco de não ter VAR".

No Record, embora a manchete seja outra, a foto principal continua no judoca.

"Wendel é alvo"; "Águia ataca brasileiro do Leverkusen caso Grimaldo saia para a Lazio"; "Brighton faz proposta por Darwin"; "Feyenoord negoceia Florentino"; "Rui Costa na primeira entrevista: 'Quero trazer transparência para o Benfica'"; "'Vieira nunca será apagado'"; "Fonseca de bronze"; "Judoca garante a primeira medalha portuguesa em Tóquio"; "'Nasci para o ouro. O melhor de mim chegará em Paris'2024'"; "Sporting: Ugarte já testou negativo"; "Oficializado após supertaça com cláusula de 60MEuro"; "FC Porto: Galatasaray quer Mbemba"; "SAD só venderá congolês por oferta avultada"; "Liga arranca com 33% da lotação - Volta o público!"

Por fim, n'O Jogo a medalha ansiada e desejada.

"Bronze no sonho dourado"; "Nasci para o ouro: Vou dançar pimba em Paris'2024'"; "Jorge Fonseca, bicampeão mundial, conquistou a primeira medalha nos Jogos Olímpicos e prometeu mais"; "Objetivo do COP para Tóquio'2020 está bem encaminhado"; "Supertaça: Sporting é o grande investidor do Braga"; "Mais de 50 milhões de Alvalade para o Minho desde o ano 2000"; "FC Porto: Sérgio recomendou rapidez a Vitinha"; "Benfica: ´Quero trazer transparência'"; "Rui Costa abordou momento conturbado e rejeitou estar a pensar nas eleições"; "'Não renego amizade com Vieira'"; "'Não daria autorização [à gravação de Pinto da Costa na Luz]'"; "'Vitória não vai ganhar a Jesus'"; "Conference League: Santa Clara firme na Europa"; "Guimarães: Cláusula de 50MEuro para Alfa Semedo"; "Covid-19: Público volta e adia Taça da Liga".