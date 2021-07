PS-Funchal aprovou listas de candidatos às eleições autárquicas

A Comissão Política Concelhia do Funchal do PS aprovou, hoje, as listas de candidatos do partido que, por sua vez, irão integrar as listas da Coligação Confiança às eleições autárquicas do próximo dia 26 de Setembro.

Foi dada 'luz verde' aos nomes que irão figurar nas listas candidatas aos diferentes órgãos autárquicos, designadamente à Câmara Municipal do Funchal, à Assembleia Municipal e às 10 juntas de freguesia do concelho.

Os candidatos socialistas vão fazer parte do projecto da Coligação Confiança, "que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido à frente dos destinos da autarquia ao longo dos últimos anos e que tem tido reconhecidos resultados positivos na melhoria das condições de vida dos funchalenses".