Raimundo Silva com soluções que valorizam todas as freguesias do Porto Moniz

A coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz garante soluções que valorizam todas as freguesias do concelho.

“Estamos a ultimar um programa que apoia, transversalmente, a recuperação social e económica do nosso concelho, valorizando as nossas freguesias, garantindo investimentos e obras em cada uma delas e, também, apostando numa política muito mais próxima dos cidadãos, liderada pela autarquia”, afirma o candidato Raimundo Silva, que ontem reuniu com o secretário-geral do PSD/M, José Prada, num encontro de trabalho que teve por objectivo preparar os próximos passos “de uma campanha que é para vencer”.

“Estamos a trabalhar para que, a 26 de Setembro, a população do Porto Moniz encontre, no nosso projecto, uma alternativa válida e uma resposta concreta a todas as necessidades que existem e se agravam a cada dia, num concelho onde falta visão, estratégia e, acima de tudo, políticas municipais que efectivamente melhorem a vida dos nossos cidadãos e garantam novas perspectivas de futuro”, sublinha o candidato.

José Prada reiterou como positiva a estratégia que vem sendo seguida pela candidatura “Mais para o Porto Moniz”, tendo reforçado a importância do Programa a apresentar às próximas eleições Autárquicas.

“É um Programa que aborda e prevê intervenções em todas as freguesias”, algo que, no seu entender "é essencial para favorecer as populações e o crescimento sustentável e sustentado do concelho".