Condicionamentos à circulação rodoviária no Funchal

A cidade do Funchal irá sofrer, nos próximos dias alguns condicionamentos à circulação rodoviária.

Segundo informação dada pela Câmara Municipal do Funchal serão vários os seguintes condicionamentos à circulação rodoviária no concelho nos próximos dias

"Amanhã, terça-feira, dia 3 de Agosto, na Via 25 de Abril (Cota 40, sentido ascendente), no troço compreendido entre o Largo Severiano Ferraz e o ramal da Estrada de São João, será necessário interromper uma via de trânsito automóvel entre as 9h30 e as 17h, por motivos de limpeza de escarpa."

Já na quarta-feira, dia 4 de Agosto, "também na Via 25 de Abril, só que no sentido descendente, no troço compreendido entre o ramal da Estrada de São João e o Largo Severiano Ferraz, será necessário interromper, por sua vez, a outra via de trânsito, entre as 9h30 e as 17h, para dar continuidade aos trabalhos", adianta o comunicado enviado pela autarquia à comunicação social.

Referência ainda, que, devido à realização de empreitadas da responsabilidade da Empresa de Electricidade da Madeira serão haverá condicionamentos à circulação rodoviária nos seguintes dias e ruas:

" - Entre 3 e 17 de Agosto, na Rua Nova da Levada do Cavalo (freguesia de São Pedro), terá lugar uma interrupção à circulação rodoviária, no troço compreendido entre a Estrada da Liberdade e a Rua da Levada do Cavalo;

- Entre 3 e 27 de Agosto, das 8h às 18h, na Rua dos Estados Unidos da América (freguesia de São Martinho), terá lugar um condicionamento à circulação rodoviária, no troço compreendido entre a Rua do Canadá e o cruzamento com o Beco da Fruta;

- Entre 3 de Agosto e 6 de Setembro, das 8h às 18h, na Rua do Campo do Marítimo (freguesia de Santo António), terá lugar um condicionamento à circulação rodoviária, no troço compreendido entre a Rotunda acima do Centro de Saúde de Santo António e o entroncamento com a Estrada Comandante Camacho de Freitas.