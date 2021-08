PS quer combater despovoamento em Santana

A candidatura do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas pelo concelho de Santana, encabeçada por Tânia Freitas, tem no combate ao despovoamento uma das suas principais bandeiras.

Esta tarde, os socialistas entregaram no Tribunal da Comarca da Madeira (Palácio da Justiça) as listas de candidatos aos vários órgãos autárquicos, tendo o mandatário da candidatura, Micael Leça, apontado o compromisso do PS em adoptar medidas que permitam combater o despovoamento e fixar as pessoas naquele concelho da costa norte.

O mandatário afirmou que a candidatura socialista pretende ser uma força que dê um contributo positivo para a resolução dos atuais problemas que afetam a população do município de Santana.

Nesta nova forma de fazer política em Santana, Micael Leça destacou o papel fundamental da candidata à presidência da autarquia, Tânia Freitas, que tem dado mostras do seu trabalho e representa uma mais-valia para o concelho.