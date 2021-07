João Paulo Luís quer devolver desenvolvimento, qualidade de vida e esperança a Santana

A candidatura do PSD à Câmara Municipal de Santana “é representativa da sociedade civil e formada por pessoas que se identificam com o nosso projeto e que, tal como nós, estão empenhadas na mudança política que se impõe como a única garantia de futuro”. As palavras são de João Paulo Luís, candidato do PSD, que hoje entregou, no Tribunal do Funchal, a sua Lista de candidatos aos diferentes órgãos locais que concorrem às próximas eleições autárquicas.

"Apresentamo-nos a estas eleições com uma lista que integra 136 pessoas e que também se destaca por incluir, no total, 46% elementos do sexo feminino”, referiu o candidato, que fez questão de frisar que está satisfeito por contar, neste projecto, com uma equipa “que prima pela sua diversidade de conhecimentos, pela experiência e pela vontade de fazer diferente”.

Um projeto que, garante, “culmina com a nossa vitória, a 26 de setembro, através da qual iremos devolver a Santana o desenvolvimento, a qualidade de vida e a esperança que a nossa população, mais do que nunca, deseja e merece”.

Candidato fala em "vontade de mudança"

Na nota enviada à comunicação social, o partido refere a auscultação que a candidatura 'Novo Rumo para Santana' levou a cabo, ao longo dos últimos meses, junto da população e das forças vivas do concelho, "deixou evidente, conforme sublinha, «a vontade generalizada de uma mudança política à frente do Executivo Municipal»". “Temos todas as condições para ser eleitos a 26 de Setembro e é nisso que estamos focados, acreditando que a nossa população saberá escolher o projeto que mais garantias de futuro representa e que melhor responde às necessidades e expetativas de quem vive no concelho de Santana”, reforça João Paulo Luís.

O candidato reitera que, nos últimos anos, "o actual executivo não teve capacidade de resposta nem tampouco planeamento em nenhum dos setores vitais do seu concelho". João Paulo Luís ressalva que Santana precisa de um executivo muito mais próximo das populações, mais preparado para enfrentar desafios e resolver os problemas e, também, mais consciente da realidade e do que efetivamente se passa em cada uma das freguesias, sendo essa, precisamente, a base da sua candidatura.

Não podemos continuar a viver da ilusão de que está tudo bem quando sabemos, ouvimos e sentimos que as nossas famílias têm graves carências por colmatar, que os nossos jovens saem de Santana por falta de oportunidades e que os nossos idosos deviam ser muito mais acompanhados do que são João Paulo Luís

João Paulo Luís assume o compromisso de apresentar um Programa Eleitoral que, sendo realista, corresponda a todas as necessidades identificadas, quer a nível social quer económico. "Basta ver o resultado dos CENSOS no nosso concelho para perceber que a atual gestão autárquica falhou a vários níveis e que as suas respostas foram manifestamente insuficientes”, reforça.

Mais apoios sociais, mais e melhor acesso à habitação, mais ajudas aos agricultores e uma aposta decisiva na afirmação global do destino Santana foram alguns dos compromissos lembrados, na ocasião, por João Paulo Luís, que sublinha o seu compromisso “em dar a Santana um novo rumo, o rumo certo”.