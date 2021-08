Dinarte promete dar continuidade ao legado de Teófilo Cunha em Santana

O líder do CDS-PP Madeira diz que a Câmara de Santana “é uma Câmara modelo no que toca à gestão das finanças públicas, em absoluto respeito pelos dinheiros dos contribuintes”.

Rui Barreto falava à margem do acto formal de entrega das listas da candidatura do CDS-PP aos diversos órgãos municipais do concelho de Santana, onde o partido é poder desde 2013, e volta a concorrer com listas próprias.

“A candidatura liderada pelo Dinarte Fernandes é uma candidatura que dignifica o povo de Santana e também CDS”, afirmou, após entregar as listas no Tribunal da Comarca da Madeira.

Sobre a equipa de Dinarte, Barreto está convicto que é uma equipa que respeita a “herança” de Teófilo Cunha e “valoriza o futuro”.

Na ocasião, o presidente dos centristas destacou ainda os programas implementados pela governação do CDS no município, de apoio à economia e às empresas e de manutenção do emprego “de forma absolutamente singular nos municípios da Região”, garantiu.

Disse ainda, que esta é uma Câmara com “enorme sensibilidade” para os problemas da demografia e da natalidade e “tem o mais ambicioso programa de incentivo à natalidade”.

“É uma Câmara-modelo, bem gerida, e é uma equipa que vem reforçada com a pessoas com provas dadas, com profissão, capazes e competentes, para dar segurança ao povo de Santana para os próximos quatro anos”, concluiu.

Dinarte promete dar continuidade ao legado de Teófilo Cunha

O cabeça-de-lista do CDS à Câmara Municipal de Santana mostrou-se confiante no futuro, dizendo que, a 26 de Setembro, “a população de Santana terá oportunidade de ratificar e julgar” um trabalho que “está à vista de todos”.

Dinarte Fernandes, que lidera pela primeira vez a candidatura do CDS a Santana, promete dar continuidade “a um trabalho que começou em 2013 com Teófilo Cunha à frente da Câmara” e que, segundo o candidato, deixa “marcas importantes”.

Tal como explicou, “o apoio à natalidade, a devolução do IRS, o pagamento dos manuais escolares, o pagamento da cresces, entre outras políticas que implementamos e que eu considero que foram pioneiras aqui na Região”, são marcas da governação do CDS no concelho e vão continuar. Para além do pagamento da dívida herdada e que foi completamente salda pelos executivos do CDS, conforme recordou.

“Neste momento, estamos a um passo de virarmos a página. É tempo de consolidar as políticas implementadas e também dar a Santana o ímpeto que é necessário em termos de investimento. Essa será a nossa preocupação nos próximos quatro anos”, salientou, ou seja, que a Câmara tenha maior capacidade de “dar respostas aos investidores”.

O candidato comprometeu-se ainda, no próximo mandato, a fazer com que Santana seja falada pelo seu “potencial agrícola”, prometendo colocar o concelho no mapa no que diz respeito à agricultura. “Estamos ao lado daqueles que trabalham e investem no sector agrícola”, afiançou.