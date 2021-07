CDS pede mais investimento no Posto Agrícola de Santana

O actual presidente e candidato à Câmara Municipal de Santana, Márcio Dinarte Fernandes, esteve esta segunda-feira, 26 de Julho, junto ao Posto Agrícola de Santana, com o intuito de alertar para o tema da agricultura.

O candidato pelo CDS expõe que a autarquia "tem tido a preocupação de apoiar os agricultores, quer na distribuição de raticida (15 toneladas por ano), quer no apoio aos empresários em nome individual, onde duplicamos o valor a atribuir aos empresários do sector agrícola".

Santana é um território agrícola e por isso é importante que apareça na agenda regional no tema da agricultura. Márcio Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana

O autarca destaca que houve a preocupação de escolher alguém para a lista à Câmara Municipal ligada ao sector agrícola, Maria José Santos, uma engenheira agrónoma. "Já a pensar no futuro, a pensar em apoiar, cada vez mais, a agricultura e porque não, criar um apoio anual aos nossos agricultores".

Márcio Dinarte Fernandes aponta a criação de um festival agrícola em Santana. "Não podemos esconder, Santana é um território agrícola e temos que, cada vez mais, puxar por este tema", destaca.

A visita ao Posto Agrícola de Santana surge com o propósito de alertar o Governo Regional para a necessidade de potenciar a infra-estrutura através do turismo ou através do agro-turismo, num espaço "com uma área enorme e não está devidamente potenciado", considera.