Helena Freitas compromete-se a trabalhar por um concelho mais desenvolvido

A candidata do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de São Vicente compromete-se a trabalhar por um concelho mais desenvolvido e com mais vida.

O objectivo foi hoje traçado por Helena Freitas, aquando da entrega das listas de candidatos aos diferentes órgãos autárquicos (Câmara Municipal, Assembleia Municipal e juntas de freguesia), no tribunal daquela localidade.

Tal como deu conta a candidata socialista à presidência da edilidade, as listas do PS são compostas por “uma equipa dinâmica, jovem e proactiva, que quer trabalhar em prol de um concelho muito mais desenvolvido e com mais vida”.

Helena Freitas assume o orgulho de dar a cara por este projecto e de trabalhar com esta equipa, assegurando que o fará sempre em prol do concelho de São Vicente e dos vicentinos, porque estes “merecem mais e melhor”.