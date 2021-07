Marcos Freitas perde diante do líder mundial

O madeirense Marcos Freitas terminou entre os 16 melhores atletas dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, depois de ter perdido há instantes na ronda dos oitavos-de-final do torneio olímpico de singulares em ténis de mesa,

Numa missão bastante difícil, diante do líder do ranking mundial, o chinês Fan Zhendong, e cabeça-de série número um, o jogador insular, n.º 24 do ranking olímpico tudo fez para travar o seu adversário mas acabou por perder por uns claros 4-1.

Mesmo assim e num encontro que teve a duração de um pouco mais de 40 minutos, Marcos Freitas discutiu até final no primeiro e segundo set, mas Fan Zhendong soube sempre ser superior nos pontos decisivos.

Os dois primeiros parciais foram de 11-6 e 11-6 para a 'estrela' mundial, para no terceiro, a supremacia ser do jogador chinês e por uns claros 11-2.

Já no quarto set, houve algum equilíbrio com Marcos Freitas a se 'exceder' em termos de exibição e a conseguir mesmo triunfar por 11-5, tendo vindo mesmo a ter uma vantagem no parcial de 4-8.

No quinto e derradeiro set o n.º 1 do Mundo voltou a 'acelerar' o seu jogo conseguindo vencer por 11-3 e garantindo o passaporte para os quartos-de-final com o 'socre' de 4-1.

Com este afastamento da prova individual, Marcos Freitas irá agora preparar-se para a competição de equipa, onde terá como colegas Tiago Apolónia e João Monteiro, e tendo pela frente, nos oitavos-de-final, agendados para o dia 2 de Agosto, a forte selecção da Alemanha.