JPP entregou listas à candidatura para a Ponta do Sol e quer “ganhar”

O JPP entregou, esta manhã, as listas à candidatura para a Ponta do Sol, com o objectivo de “ganhar”.

A candidatura do JPP foi formalizada à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e às Assembleias de Freguesia dos Canhas, Madalena do Mar e Ponta do Sol.

Esta etapa “trabalhosa está cumprida”, referiu o candidato do JPP à Câmara Municipal da Ponta do Sol, Paulo Freitas.

O candidato disse que "a Ponta do Sol está a atravessar um momento difícil" devido às "guerras entre o PSD e o PS", afectando os residentes e visitantes.

No seu entender, é fundamental “dar voz às pessoas".

"Não é justo que estejamos a sofrer na pele as consequências de brigas políticas”, sustentou.

Na oportunidade, elogiou a equipa da sua candidatura.

“Temos uma equipa jovem e motivada. Para a Câmara Municipal, a média de idades é de 36 anos e para a Assembleia Municipal, a média de idades é de 34 anos. Todos nós lidamos, diariamente, com pessoas na nossa actividade profissional, somos do povo, ouvimos as Pessoas”, frisou.

O candidato lembrou que na Ponta do Sol, “há vários anos, que não se vêem obras de destaque para o município, por conta das quezílias políticas que só penalizam a população”.

Paulo Freitas reforçou que “há muita coisa por fazer e que não foi feita pela inércia desta equipa”, tendo salientado que os candidatos não podem sustentar a sua campanha em "promessas que já poderiam ter sido concretizadas há vários anos, se houvesse vontade”.

“A Ponta do Sol não foi descoberta agora. Quem anda pelas ruas e ouve as pessoas sabe o que tem de ser feito, não é preciso chegar à altura de eleições”, concluiu.