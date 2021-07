JPP pede novo mandato para "fazer mais” em Santa Cruz

Filipe Sousa, cabeça-de-lista pelo JPP às Autárquicas à Câmara de Santa Cruz, realizou esta sexta-feira, no Tribunal de Santa Cruz, a entrega das listas do partido aos sete órgãos do Município de Santa Cruz.

"Este é mais um passo na estratégia que delineámos em 2013: fizemos e queremos fazer mais pelo povo de Santa Cruz” Filipe Sousa, cabeça-de-lista pelo JPP às Autárquicas à Câmara de Santa Cruz

Em comunicado do JPP, o candidato recorda que vontade do partido em fazer "algo de bom pela população e pelo concelho de Santa Cruz materializou-se na confiança depositada" em 2013, com o slogan "este é o momento".

E, 4 anos depois, consolidámos essa mesma trajectória projectando, em termos futuro, o Município com o slogan 'Conseguimos'. Filipe Sousa, cabeça-de-lista pelo JPP às Autárquicas à Câmara de Santa Cruz

Por isso, Filipe Sousa não tem dúvidas: “E realmente, conseguimos! Até agora, até 2021, trabalhamos para consolidar toda a nossa estratégia, todo o nosso trabalho”.

O também autarca voltou a pedir ao Povo de Santa Cruz que “acredite, do fundo do coração", que o JPP merece a confiança das pessoas.

"Seria uma profunda ingratidão entregar, nas mãos dos nossos adversários e estragar o trabalho que foi feito até agora”. Filipe Sousa, cabeça-de-lista pelo JPP às Autárquicas à Câmara de Santa Cruz

O actual presidente e candidato pelo JPP lembrou o “trabalho feito em todas as áreas de intervenção do município desde as finanças, os programas sociais, a área ambiental e os próprios investimentos estruturais que estão a decorrer em todas as freguesias do concelho”.

Filipe Sousa lembrou que as finanças foram a principal prioridade tendo o município conseguido ganhar capacidade de endividamento e investimento que hoje, supera 17 milhões de euros: “Quando na altura tínhamos saldo negativo de vários milhões de euros”.

“Consolidámos programas sociais estruturais que os nossos principais adversários criticam, porque não conhecem a realidade de Santa Cruz e a realidade em que muitas famílias vivem, agravado com este flagelo da covid-19. Consolidámos, em termos ambientais, com um investimento forte nessa área, na recolha do lixo, na aquisição de equipamentos e novos operacionais para fazer face à dimensão do nosso concelho. Consolidámos a parte dos investimentos estruturais em cada freguesia do Concelho. Filipe Sousa, cabeça-de-lista pelo JPP às Autárquicas à Câmara de Santa Cruz

Vai daí, Filipe Sousa conclui, formulando um pedido aos eleitores: “Mais quatro anos são fundamentais para continuar a materializar todo o trabalho e por isso pedimos à população de Santa Cruz que acredite uma vez mais em nós porque, reforçando essa mesma confiança, daqui a 4 anos teremos um concelho com uma dinâmica estrutural que vai potenciar, em termos futuros, as futuras gerações”.