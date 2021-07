JPP quer eventos desportivos nacionais e internacionais na praia amarela de Machico

O JPP esteve, esta manhã, junto à praia amarela de Machico, para dar a conhecer uma das medidas que pretende implementar, na área do desporto, naquele município, caso vença as eleições de Setembro.

Na ocasião, Carlos Costa defendeu a necessidade de dinamizar um conjunto de actividades ao ar livre “e que deverão envolver um conjunto de instituições, entre as quais, a Câmara Municipal”.

“Temos, em Machico um conjunto de espaços ao ar livre, por exemplo, esta praia, o espaço junto ao fórum, mas também um conjunto de equipamentos de utilização desportiva que estão pouco utilizados neste período de férias”, apontou.

O candidato do JPP à Câmara Municipal de Machico entende, por isso, que é fundamental "redimensionar e adaptar a praia para a criação e realização de eventos de referencia nacional e internacional”.

“Refiro-me a torneios de voleibol de praia, de andebol de praia, de futebol de praia. Inclusive, nesta praia de Machico, poderia realizar-se o circuito de voleibol de praia, que acontece a nível nacional. Da mesma forma, com o circuito nacional de futebol”, destacou.

Segundo Carlos Costa, estes eventos desportivos “teriam efeitos multiplicadores na economia local".

"Traríamos públicos que poderiam usufruir das nossas lojas, bares, restaurantes, da própria hotelaria, uma autêntica mais valia para Machico”, defendeu.

“Estes torneios teriam a realização com a chancela da Câmara Municipal que, por sua vez, assumiria esse objectivo contratualizando e protocolando com as associações desportivas regionais das diferentes modalidades”, acrescentou,

Carlos Costa lembrou ainda o facto de as associações desportivas regionais poderem candidatar-se a fundos do orçamento regional “por via do Plano Regional de Apoio ao Desporto onde existe uma rubrica nesse sentido”.

“Portanto, o objetivo é trazer novos públicos, redimensionar e dinamizar a economia local e promover atividades desportivas que sejam um atrativo para Machico”, concluiu.