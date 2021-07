Bruno Berenguer diz que “sondagens valem o que valem”

Em reacção ao 3.º estudo de opinião DIÁRIO/Eurosondagem, que faz manchete da edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, Bruno Berenguer sublinha que “sondagens valem o que valem”.

O candidato do Juntos pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal, que surge em 4.º lugar na sondagem, não considera “mau” estar atrás do Chega “face ao momento que se vive”.

Relembrando que o JPP ainda não começou a campanha, Bruno Berenguer diz que “é sempre bom ver que as pessoas estão despertas, pelo menos as pessoas que participaram na sondagem, e mantêm-se numa alternância”.

Da parte do candidato fica a promessa de continuar a “meter em cima da mesa alguns temas”.