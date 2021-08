Núcleo Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro realiza feira solidária no Porto Moniz

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro, realiza, através da equipa de voluntários da Delegação do Porto Moniz, uma feira solidária com o objectivo de angariar fundos para os diversos projectos que são realizados para apoio aos doentes e famílias.

A feira será realizada junto às Piscinas Naturais do Porto Moniz, aos Domingos, das 10 às 17 horas, com início no dia 8 de Agosto.

Além do Merchandising da Liga, serão vendidos vários artigos doados pela população do Porto Moniz, como produtos agrícolas, ervas aromáticas, ervas de chá, fruta da época, artigos de papelaria e para presentes, entre outros.

De referir que todas estas iniciativas, que visam a obtenção de fundos, são fundamentais para o cumprimento da missão da Liga Portuguesa contra o Cancro, no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.