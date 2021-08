Elmano Santos responsabiliza Direcção de Rui Marote pela instabilidade na AFM

É a primeira reacção institucional da candidatura ‘Uma Equipa ao Serviço dos Clubes’ liderada por Elmano Santos à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que deu dois dias a Rui Marote para se demitir da Direcção da AFM - Associação de Futebol da Madeira, e ao consequente recurso deste último e, em consequência disso, permanência no cargo.

Hoje, a candidatura tomou uma posição, em comunicado enviado aos associados, em que, em síntese, responsabiliza Rui Marote pela instabilidade que está a ser criado, alo que, garante a candidatura ‘Uma Equipa ao Serviço dos Clubes’, Elmano Santos sempre quis evitar. Prova disso, diz, é que nunca recorreu á figura da providência cautelar para impedir a eleição ou sequer a tomada de posse.

No entendimento dos advogados, que colaboram com a candidatura liderada por Elmano Santos, o recurso de Rui Marote não tem efeito suspensivo.

“A candidatura do professor Elmano Santos saúda todos os clubes e seus dirigentes pelo enorme trabalho que vêm desenvolvendo e por não haver um único que, em consciência, se reveja nos expedientes a que a direção da AFM tem recorrido para manter a insustentável situação em que se encontra.”