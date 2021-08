AFM vai recorrer da decisão do Tribunal do Desporto

A Direcção da Associação de Futebol da Madeira (AFM) emitiu um comunicado dando conta de que "tomou conhecimento do recente Acórdão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)" e que "vai recorrer da mesma" na parte em que "foi desfavorável" à AFM.

"Irá ser requerido efeito suspensivo ao recurso e até à decisão pelo Tribunal Central Administrativo Sul sobre este requerimento, manter-se-ão a composição e as funções da Direcção da AFM", pode ler-se no documento emitido pela Associação.

Recorde-se que, ontem, foi noticiado que o TAD deliberou que Rui Marote não podia ter concorrido a novo mandato para a presidência da Associação de Futebol da Madeira (AFM) e por isso teria de renunciar ao cargo.

A decisão veio em resposta à acção interposta por Elmano Santos, candidato derrotado nas eleições de 29 de Dezembro.

Considerando que Rui Marote já havia ultrapassado há muito o limite de três mandatos consecutivos, a lista de Elmano Santos invocou a inelegibilidade do candidato que acabou por ser eleito.