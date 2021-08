Pedro Coelho destaca aposta na agricultura em Câmara de Lobos

“Em 2009 tínhamos 13% da área cultivada da Região e, hoje, 15% da área cultivada a nível regional encontra-se no concelho de Câmara de Lobos, o que só foi possível graças ao trabalho que temos vindo a fazer nesta área, nomeadamente através da aposta em novos acessos e caminhos agrícolas fundamentais para os nossos agricultores” afirmou, hoje, o candidato do PSD à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, numa visita às obras que foram levadas a cabo na Fajã do Cabo Girão. Obras que vieram repor os acessos pedonais totalmente destruídos em 2018, devido à intempérie que assolou aquela área, para benefício dos cerca de 60 agricultores que, naquela fajã, cultivam a terra, alguns dos quais, no local, reconheceram esta intervenção.

Lembrando que, em 2019, recebeu na Câmara Municipal um conjunto de agricultores da Associação das Fajãs do Cabo Girão, que apresentaram o problema e apelaram a uma solução, particularmente atendendo às dificuldades e constrangimentos que a falta de acessos provocava no transporte da carga, Pedro Coelho assume, com satisfação, mais uma promessa cumprida, destacando que é esse o objectivo e a missão do poder local: resolver os problemas da população.

“Assim que tivemos conhecimento do problema, fizemos uma candidatura a Fundos Comunitários, ao PRODERAM, num investimento de cerca de 900 mil euros e hoje a obra está concluída e acaba também por representar um marco e uma oportunidade para o turismo, não só no respeitante ao concelho de Câmara de Lobos mas, também, para o turismo regional”, vinca Pedro Coelho, que sublinha o facto de estarmos perante mais uma promessa que foi cumprida e que, inclusive, permite compatibilizar a valorização agrícola e o rendimento dos agricultores com a questão turística numa zona protegida.

“A promessa foi cumprida, os agricultores tinham razão e o mais importante é honrarmos os nossos compromissos”, remata, lembrando que 66% do investimento que é levado a cabo pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos provém de fundos comunitários e que a aposta na agricultura é para continuar e reforçar, naquele que é o concelho da Região com o maior número de explorações agrícolas, 2.140 no total, sendo que mais de 6 mil famílias dependem desta produção agrícola, sobretudo familiar.