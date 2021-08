Carlos Coelho tem tido "uma experiência fantástica" na Assembleia Municipal da Ponta do Sol

Carlos Coelho, natural da Freguesia dos Canhas, é cabeça de lista na candidatura do Partido Socialista à Assembleia Municipal da Ponta do Sol. Com 37 anos, é deputado à Assembleia Legislativa da Madeira desde 2019 e completa agora o seu segundo mandato como deputado na Assembleia Municipal da Ponta do Sol.

“Em 2013 aceitei o desafio da Célia Pessegueiro para integrar a lista do PS à Assembleia Municipal pela primeira vez. Desde aí o percurso tem sido politicamente muito desafiante, principalmente por termos estado até agora em minoria, mas fazer parte de uma equipa tão empenhada em prol da Ponta do Sol tem sido uma experiência fantástica”.

“Sempre quis o melhor para a minha terra, e reconheço nesta candidatura essa vontade. Foi por isso que aceitei este novo desafio, de liderar a lista à Assembleia Municipal, para ter uma participação cívica ainda mais presente, capaz de contribuir positivamente para o desenvolvimento e crescimento da Ponta do Sol”, sublinhou.

“Ambicionamos uma maioria que nos permita fazer mais e melhor pela Ponta do Sol. Uma maioria que nos livre dos bloqueios do PSD, que usou a sua liderança na Assembleia, ao longo destes quatro anos, para impedir que pudéssemos executar alguns projetos vitais para o desenvolvimento do Concelho. Queremos uma maioria que dê condições para que o executivo PS consiga levar a terreno ainda mais trabalho.”, sublinhou o candidato.

Nos últimos dois anos, enquanto deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, exerceu diferente funções, onde se destacam: representante da ALRAM na Comissão de Acompanhamento do Programa Regional de Apoios e Comunicação Social Privada (MEDIARAM); membro da Comissão Permanente de Política Geral e Juventude; e membro da Comissão Permanente de Recursos Naturais e Ambiente.

Carlos Coelho é Designer de Comunicação, contando no seu percurso com experiências profissionais em Itália e Portugal. Desde há 8 anos integra os quadros de um dos mais prestigiados grupos hoteleiros do País, tendo suspendido a atividade desde que assumiu funções como deputado regional.