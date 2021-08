Herlanda Amado denuncia mais "mentiras" do executivo socialista do Funchal

Nesta iniciativa, que contou com vários candidatos da CDU, a cabeça de lista à Assembleia Municipal do Funchal, Herlanda Amado, denunciou que "as mentiras deste Executivo têm um impacto muito negativo no dia a adia das populações que se sentem defraudadas e enganadas. Durante anos foram sendo anunciadas obras que apenas ficaram para o registo fotográfico e jornalístico, mas não passaram disso mesmo, de uma mentira para mais tarde recordar. Este é mais um exemplo flagrante: em setembro de 2014, na ânsia de anunciar obra e inaugurar placas, a Câmara Municipal do Funchal, com pompa e circunstância, anunciou um conjunto de percursos pedonais a integrar a chamada “Rede Municipal de Percursos Pedestres”, sendo que um deles ligaria as freguesias de São Martinho e Santo António.

A maioria PS na CMF prometeu, naquela altura, que a “Rede Municipal de Percursos Pedonais” seria uma aposta na área do lazer e que nos ditos percursos ficariam garantidas um conjunto de intervenções como, por exemplo, o melhoramento dos passeios, a segurança e a proteção das pessoas ao longo desses percursos, a colocação de papeleiras e colocação de outra sinalética. A verdade é que as prometidas medidas para a “Rede Municipal de Percursos Pedonais” e as supostas intervenções ficaram-se pelo anúncio, porque até hoje não foram concretizadas.

Apesar de serem intervenções necessárias, tendo em conta não só o estado destas vias nas localidades, mas também para garantir segurança, para as centenas de munícipes que fazem estes percursos diariamente».

A actual Deputada Municipal da CDU lembrou que, "concretamente, neste percurso em que estamos agora, que liga as freguesias de São Martinho a Santo António através do Caminho Dr. Barreto até à Quinta do Leme, a única intervenção visível, foi a colocação e a retirada das placas que deveriam ter inaugurado o também designado “Percurso Pedonal Fitness”.

Entretanto, passaram-se os anos e as tão prometidas obras ainda não saíram do papel. Mas, como se não bastasse, a maioria do PS na CMF não se contentou em anunciar um percurso, mas sim uma Rede de Percursos, que garantiria a ligação entre o Imaculado Coração de Maria e Santa Luzia e um outro entre São Gonçalo e Santa Maria Maior. Tudo mentira! A verdade é que, apesar dos anúncios feitos em setembro de 2014, nada foi feito até hoje. Daí, a colocação deste “Mentirómetro” para assinalar a mentira da CMF, desta feita relativa ao sector do lazer e desporto».