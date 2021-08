CDU denuncia problemas nos transportes públicos em Câmara de Lobos

A CDU esteve esta manhã na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos numa iniciativa política sobre os graves problemas da rede de transportes públicos no concelho de Câmara de Lobos.

Marco Fernandes, candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, referiu que "esta situação é um desrespeito pelos câmara-lobenses", visto que o concelho é servido "pela frota mais velha de todo o país", e que a empresa responsável "não assegura um serviço digno e de qualidade que cumpra nas normas mínimas de segurança e de higiene".

O PSD na Câmara de Câmara de Lobos demitiu-se das suas responsabilidades de exigência de um bom serviço de transportes públicos e não tem sabido estar à altura do seu dever em defesa dos direitos da população, infelizmente, porque há interesses privados por detrás. Marco Fernandes

Segundo o candidato da CDU, as zonas altas de Câmara de Lobos, como o Castelejo e o Covão, "não são caixote do lixo, mas é para aí que vão os piores veículos", isto é, "autocarros que já têm os fundos podres, que agora são disfarçados com placas de madeira e uma alcatifa", o que na opinião de Marco Fernandes "é inconcebível em pleno século XXI!".

Marco Fernandes, apontou ainda que muitas destas pessoas vivem em Câmara de Lobos, "mas trabalham no Funchal e até mesmo a frequência das carreiras ficam muito aquém das reais necessidades da população. É preciso acabar com esta atitude de subserviência para com esta empresa, é preciso que lute pelos direitos da população de Câmara de Lobos, deixando de parte os interesses privados".