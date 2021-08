PS denuncia 'lixeira' a céu aberto nas Ginjas

Helena Freitas defende que a autarquia de São Vicente tem a obrigação de apostar numa gestão adequada dos resíduos sólidos no concelho, combatendo situações como a que se verifica no sítio das Ginjas, onde o lixo está a ser depositado a céu aberto.

A candidata do PS-Madeira à autarquia vicentina diz que se ganhar as eleições irá priorizar o devido tratamento dos resíduos, com o seu encaminhamento para a Meia Serra, para evitar problemas ambientais e de saúde pública, bem como o impacto visual causado por esta situação.

A socialista deu conta que neste espaço – um terreno camarário – são depositados diversos tipos de materiais, entre os quais plásticos e metais, que "são extremamente prejudiciais à saúde das nossas populações e que, se infiltrando no solo e nas águas, podem trazer graves problemas".

O PS não pode compactuar com este tipo de situações. Os terrenos que existem em torno das habitações, ou não, têm de estar limpos e este tipo de materiais têm de ser enviados para a Meia Serra, para serem tratados de forma correta e não como estamos aqui a ver. Helena Freitas

Helena Freitas lembrou que há oito anos a Câmara de São Vicente comprometeu-se a criar no local um parque de lazer, mas o que se pode ver ali é simplesmente lixo amontoado. "Não existe um cuidado com este tipo de lixo, não existe um cuidado com as nossas gentes, quando nós temos uma Câmara que se farta de dizer que o principal objetivo é o bem-estar da população", denunciou.

Depois da notícia "extremamente grave" sobre o aterro de amianto detectado no mesmo sítio, há "mais uma vez um atentado à saúde pública e que tem de ser resolvido rapidamente por quem ainda está no executivo camarário", situação grave para um concelho que vive do turismo.