'Frederica Devonia' vence etapa da Regata Porto Santo Line

Teve inicio ontem dia 13 pelas 20 horas na baía da Santa Cruz, a primeira de duas etapas entre Madeira e Porto Santo, daquela que é a terceira edição da Regata Porto Santo Line, organizada pelo Clube Naval do Funchal em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira

As embarcações participantes com cerca de 40 velejadores rumaram ao Porto Santo com vento médio de 15 nós do quadrante Noroeste. Após cerca de sete horas de navegação a embarcação a 'Frederica Devónia' destacou-se das demais ao cortar em primeiro a linha de chegada no porto do Porto Santos após 7h1m26s de navegação seguido do 'Vadio IV - Cex' com 7h11m e do 'Aquaholic' com 8h8m52s.

Após tempo corrigido, as posições mantém-se, ganhando a primeira etapa o Frederica Devonia do Clube Naval do Funchal timonado por Lourenço Cardoso.

A segunda etapa inicia-se às 12 horas de amanhã e segue em direcção a Santa Cruz, com estimativa de chegada durante a tarde deste domingo.