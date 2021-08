Canoa Guilherme Figueira vence IV Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior

A Baía do Funchal recebeu este sábado, 7 de Agosto, a IV Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior, inserida no Funchal Náutico 2021, numa organização do entusiasta Miguel Figueira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e da Associação Regional de Canoagem da Madeira.

A competição contou com a presente 30 participantes, envolvendo 15 canoas, mantendo a tradição e preservando a história do nosso povo e seus costumes.

A Canoa Guilherme Figueira (Miguel Figueira, Carlos Lima, César Barbeito) foi a mais rápida, completando o trajecto de 2 Km em 00:15:13: Já as Canoas Bernardete (João Belo, Fábio Fernandes) e Loba (António Pestana, Miguel Pestana) completaram o pódio, terminando a competição em 00:15:35 e 00:16:32 respectivamente.

A primeira canoa tripulada por elemento feminino a cortar a linha de chegada foi a Canoa Pequena Sofia, com o tempo de 00:21:58.

Já a tripulação infantil, composta pela tripulação Santiago Nascimento, Guilherme Fi- gueira completou o percurso em 00:31:14.