Irmãos feridos em acidente com mota no Porto Santo

Dois irmãos jovens adultos, de férias em Porto Santo, ficaram ao início da tarde feridos na sequência de despiste ocorrido junto à escola do Campo de Baixo, no Porto Santo. Uma das vítimas terá sofrido ferimentos graves no rosto. Foi assistido no local pela EMIR e transportado, pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, às urgências do Centro de Saúde do Porto Santo. A gravidade desta vítima poderá implicar que venha a ser evacuado para a Madeira, para o Hospital Central do Funchal.

A outra vítima é ferido ligeiro. Terá sofrido ‘apenas’ escoriações nos membros superior e inferior e queixava-se de dores num ombro. Foi transportado numa segunda ambulância dos bombeiros.

As duas vítimas, naturais e residentes na ilha da Madeira, de férias no Porto Santo. Na origem do despiste poderá ter estado envolvido uma outra viatura.