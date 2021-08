Madeira recebe mais 17.550 vacinas da Pfizer

A Região Autónoma da Madeira recebeu este sábado mais 17.550 vacinas da farmacêutica Pfizer. As vacinas ficam, como de habitual, armazenadas no Serviço de Farmácia do Serviço Regional de Saúde.

“A chegada das vacinas permite dar continuidade à campanha de vacinação regional contra a Covid-19”, refere a nota do SESARAM, numa altura em que se aposta em vários ‘open days’ para agilizar o processo e facilitar a procura por parte dos cidadãos.