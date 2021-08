São Roque do Faial recebe Encontro de Estudantes Universitários

O XIV Encontro de Estudantes Universitários de São Roque do Faial decorre esta quarta-feira, 11 de Agosto, e visa proporcionar um momento de convívio entre os estudantes universitários da freguesia, assim como aproveitar a oportunidade para dar a conhecer algumas das actividades desenvolvidas pela Casa do Povo de São Roque do Faial.

“Aproveitamos esta altura do ano pelo facto de muitos desses estudantes estudarem em universidades do continente e por estes dias se encontrarem de férias na sua terra natal”, explica a Casa do Povo.

O encontro pretende, também, proporcionar a troca de informação ou intercâmbios entre os estudantes. A concentração decorrerá por volta das 19h30 na Casa do Povo, seguindo-se um jantar - convívio num restaurante da freguesia.

Neste momento São Roque do Faial tem pouco mais de duas dezenas de jovens universitários. Embora a população jovem tenha vindo a diminuir o número de universitários tem se mantido, uma vez que, cada vez mais, os jovens optam pelo ensino superior.

Outro dos objectivos da Casa do Povo, com este tipo de iniciativas, é que estes encontros possam servir de base a futuros projectos de desenvolvimento ou investigação para a freguesia de São Roque do Faial.