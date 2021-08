Moçambique recebe mais 500 mil doses de vacinas

Moçambique recebeu hoje mais 500 mil doses da vacina chinesa VeroCell contra o novo coronavírus, adquiridas pelo Governo do país, anunciou o Ministério da Saúde em comunicado.

"Estas doses de vacinas vão incrementar as recebidas anteriormente e assegurar o curso normal da campanha nacional de vacinação em massa que iniciou no dia 04 de Agosto", disse Lídia Cardoso, vice-ministra da Saúde, citada na nota enviada à comunicação social.

Segundo o documento, trata-se do terceiro lote de vacinas que o país recebe em resultado de uma aquisição do Governo moçambicano, de um total de 11 milhões de doses que se espera receber neste semestre.

"No total já chegaram ao país, adquiridas pelo Governo, dois milhões de doses de vacinas", referiu o ministério no documento.

Além dos imunizantes adquiridos pelo Governo moçambicano, o país já recebeu mais de 1,9 milhões de vacinas de doações, "no âmbito da cooperação bilateral entre Moçambique e outros países, assim como dos mecanismos Covax e Univax", este último do sector privado do país.

Até ao final de 2021, as autoridades pretendem inocular mais de metade da população.

Moçambique vive em plena terceira vaga da pandemia de covid-19, a mais mortífera, com o número de casos e internamentos a subir todos os dias.

O país tem um total acumulado de 1.628 óbitos e 133.177 casos, dos quais 80% recuperados da doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de infecções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e actualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.