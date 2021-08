Madeira espera receber mais vacinas do que os Açores

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil disse ao DIÁRIO que a Região se prepara para sensibilizar o vice-almirante Gouveia e Melo, responsável máximo da ‘task force’ nacional da vacinação contra a covid-19, para o facto de a Madeira ter mais 30 mil habitantes do que os Açores.

Os novos números que derivam da actualização dos censos feita este ano levam Pedro Ramos a esperar que esse diferencial positivo se repercuta no número de vacinas enviadas para cada região autónoma, com a Madeira a ter direito a uma maior quantidade de doses.

Conforme está definido, para cada região autónoma são encaminhadas 10% das vacinas contra a covid-19, número proporcional à população residente, distribuição que até agora tem sido feita com base nos censos de 2011.

Face à alteração nos números, “naturalmente que as percentagens de vacinas a atribuir terão de ser, também, a partir de agora, um pouco diferentes, até porque a Madeira precisa vacinar toda a sua população, é essa a recomendação da Organização Mundial da Saúde”, esclarece Pedro Ramos.

Perante esta nova realidade, o secretário com a pasta da Saúde, na próxima reunião por videoconferência com Gouveia e Melo, que está agendada para a terça-feira, vai procurar sensibilizar o responsável pela ‘task force’ nacional para a necessidade de ser feita essa diferenciação.

Vacinação dos jovens até 31 de Agosto

Neste momento a vacinação vai continuar “com a mesma velocidade”, abrangendo todos os grupos etários elegíveis para a imunização. “Vamos continuar esta campanha com a mesma velocidade, porque neste momento temos vacinas e vamos de facto utilizá-las porque as vacinas não são para ficar em stock”, destacou o governante na visita que fez esta manhã ao Centro de Vacinação do Funchal, no Madeira Tecnopolo, onde decorre mais um ‘open day’ para os mais jovens.

Sobre esse processo de imunização das crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos, Pedro Ramos destacou a afluência significativa regista logo na abertura do centro, aspecto já noticiado pelo DIÁRIO.

Nas suas contas, com os cerca de 150 vacinados da primeira hora desta sexta-feira, são já 2.500 os jovens que iniciaram o processo de vacinação, o que corresponde a 15% da população elegível desta faixa etária.

“As previsões é termos vacinados todos os jovens até 31 de Agosto, para que o ano lectivo que começa a 6 de Setembro possa se iniciar de uma forma segura”, aponta o governante.

Agradecimento aos profissionais de saúde

O secretário regional voltou a agradecer aos profissionais de saúde que estão destacados para os vários centros de vacinação da Região a sua dedicação e empenho na imunização dos madeirenses.

Quero agradecer a todos os profissionais que 12 horas por dia, ou mais, em alguns casos, porque não é só o horário das 8 às 8 da noite, porque depois ainda ficam cá a preparar já as doses para o dia seguinte, os envelopes, a numeração, tudo esse trabalho que obriga a que fiquem cá, apesar de encerrarmos às 18 horas, fiquem cá até às 21h30, como foi o caso de ontem. Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil

Para domingo está agendado outro 'open day' no Centro de Vacinação do Funchal, mas desta feita destinado à vacina da Janssen, indicada para maiores de 18 anos, sobretudo do sexo masculino.