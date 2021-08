Madeira é a região com maior quebra na taxa de desemprego no 2.º trimestre do corrente ano

Os resultados do Inquérito ao Emprego relativos ao 2.º trimestre de 2021 indicam uma taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira (RAM) estimada em 8,4%. Segundo os dados agora divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, este valor é inferior em 1,2 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre anterior e superior em 1,3 p.p. face ao trimestre homólogo. "Se se comparar com o 2.º trimestre de 2019 (período pré-pandemia), o aumento foi de 1,0 p.p.."

Em Portugal, a taxa de desemprego no trimestre em análise decresceu para os 6,7%, -0,4 p.p. do que no trimestre anterior e aumentou 1,0 p.p. comparativamente ao trimestre homólogo. Face ao 2.º trimestre de 2019, o aumento foi de 0,3 p.p.. A DREM salienta ainda que, em três das 7 regiões do país, a taxa de desemprego diminuiu em termos trimestrais, com os maiores quebras a se registarem na R.A. Madeira (-1,2 p.p.), Norte (-1,1 p.p.) e A.M. Lisboa (-0,2 p.p.)."

Fonte DREM

No 2º trimestre de 2021 e ee acordo com a DREM, a estimativa da população desempregada na Região, apurada em 10,7 mil pessoas, aumentou 24,5% face ao trimestre homólogo (2,1 mil) e diminuiu 13,5% comparativamente ao trimestre anterior (1,6 mil). Já a população empregada fixou-se em cerca de 116,7 mil pessoas, aumentando 3,2% em termos homólogos (3,6 mil pessoas) e 0,2% em relação ao trimestre precedente (0,3 mil).

"A taxa de actividade das pessoas em idade activa (16 aos 89 anos), no 2.º trimestre de 2021, foi estimada em 58,7%, mais 2,5 p.p. que no trimestre homólogo e menos 0,7 p.p. que no trimestre anterior. A taxa de atividade nas mulheres foi de 53,9%, sendo inferior à dos homens (64,4%) em 10,5 p.p.", acrescenta a DREM, referindo que a população inactiva, que se fixou em 125,9 milhares no trimestre em referência, diminuiu 4,8% (6,4 mil) em relação ao trimestre homólogo. Face ao trimestre precedente, há a registar um aumento de 1,1% (1,4 mil).