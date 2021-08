Terça-feira de nuvens em toda a Região

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira, períodos de céu muito nublado e períodos de chuva, mais frequentes nas vertentes norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

Já o vento irá soprar fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte/nordeste a partir da tarde.

Para o Funchal, as previsões apontam para céu geralmente muito nublado e períodos de chuva mais frequente até ao início da tarde. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de nordeste com 1 a 2 metros de altura, enquanto na costa Sul, prevê-se ondas de sueste inferiores a 1 metro.

A temperatura do ar oscilará entre os 21 graus (mínima) e os 25 graus no Funchal e 26 graus no Porto Santo.