PTP exige ao JPP e a Santa Cruz "maior transparência na contratação pública"

A candidatura do PTP ao concelho de Santa Cruz, nomeadamente o cabeça-de-lista José Manuel Coelho, manifestou a sua preocupação com o que se está a passar em Santa Cruz, nomeadamente no que diz respeito à contratação de serviços à empresa de campanha do JPP, tal como avança hoje o DÍARIO na sua manchete.

"Por muito que o JPP queira justificar, a sua transparência é a mesma do que aquela que o JPP acusa os seus adversários políticos como o PSD. Esperava-se do JPP mais e melhor contratação pública, afinal o JPP por vezes percorre os mesmos caminhos e utiliza os mesmos meios que os seus antecessores", diz em comunicado.

O PTP exige ao JPP e à Câmara de Santa Cruz "maior transparência na contratação pública" e pergunta "onde estava a ilustre candidata defensora da transparência, quando as câmaras e juntas presididas pelo PS estão a braços com investigações judiciais".

Acrescenta, dizendo que "a população de Santa Cruz com certeza não se orgulha do passado com o PSD, do presente do JPP nem quer no governo de Santa Cruz um partido como o PS, que por várias vezes num mandato teve a Polícia Judiciária em investigações e diligências nas câmaras e juntas de freguesia presididas pelo PS como aconteceu no Funchal, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol".

No seu entender, "o que Santa Cruz precisa é de uma oposição forte e atenta que recuse os mecanismos viciados e pouco transparentes que os partidos do sistema usaram e continuam a usar".

"O PTP caso seja eleito aos órgãos autárquicos do concelho de Santa Cruz tudo fará para que os dinheiros públicos não sejam utilizados para pagamento de favores e agradecimentos político-partidários", sustenta.

"Digam não ao PSD que faliu a câmara de Santa Cruz, digam não ao JPP que é o partido do compadrio, digam não à demagogia do PS que deste primeiros-ministro a presidentes de junta, são os mais investigados e muitas vezes acusados por actos de corrupção", concluiu.