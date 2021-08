A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no dia 16 de Agosto, entre as 15 e as 18 horas, haverá interrupção do abastecimento de água potável em Câmara de Lobos (Estreito de Câmara de Lobos, no sítio dos Barreiros, Castelejo, Covão e Pomar do Meio) devido aos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho.