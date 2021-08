Bombeiros resgatam cão da Ribeira de São João

A equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, juntamente com os Bombeiros Sapadores do Funchal, estiveram, esta manhã, a resgatar um cão que se encontrava na Ribeira de São João, no Funchal.

Ontem já tinham tentado resgatá-lo, sem sucesso.

Esta manhã conseguiram retirar o animal, tendo o mesmo sido transportado para o canil pelos Sapadores do Funchal.