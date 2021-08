João Cotrim de Figueiredo inicia visita à Madeira amanhã

O presidente da Iniciativa Liberal estará em trabalho político na Madeira a partir desta sexta-feira, 6 de Agosto e até domingo, 8 de Agosto.

João Cotrim de Figueiro terá uma agenda de trabalhos preenchida, ao longo destes três dias, onde estará em contacto com eleitores em Santa Cruz (sexta-feira às 10h30 no Caniço), Funchal (sexta-feira às 16 horas na Avenida Arriaga; sábado às 10 horas no Mercado dos Lavradores e Rua Fernão de Ornelas), Machico (domingo às 10 horas) e Ponta do Sol (domingo às 15 horas).