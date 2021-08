João Cotrim de Figueiredo visitou concelho de Machico

O deputado da Assembleia da República, João Cotrim de Figueiredo, visitou ontem o concelho de Machico, dando início à campanha de rua da Iniciativa Liberal de Machico.

Durante a sua ida ao município, passou por várias freguesias, onde contactou de perto com vários munícipes.

João Cotrim de Figueiredo conheceu também muitos dos candidatos que compõe as listas da Iniciativa Liberal em Machico, onde deixou uma mensagem de esperança e pediu coragem para o desafio que são as eleições autárquicas.

A visita foi finalizada com um almoço, onde além do deputado e do coordenador do núcleo territorial da Madeira, estiveram também os candidatos das listas de Machico.