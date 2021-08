PSP Madeira faz alertas ao público e recomendações sobre o Rali

A Policia de Segurança Pública da Madeira, em parceria com a organização e outras entidades envolvidas, diz-se "fortemente empenhada" para que a 62ª. edição do Rali Vinho Madeira 2021 "decorra em segurança", proporcionando aos intervenientes e espectadores mais uma excelente edição desta prova.

Com o Shakedown da Estrada dos Cardais – Água de Pena no dia 5.8.2021 passando pela localização do pódio na Praça do Povo; nos reabastecimentos da Avª. Sá Carneiro e desde a 1ª. Prova Especial de classificação do Campo de Golf 1 até à 16ª. PE do Rosário 2 no dia 7.8.2021 culminando com a cerimónia do Pódio neste mesmo dia a PSP, tal como desde 1979, estará presente ao serviço do cidadão solicitando a todos que adoptem os procedimentos de segurança já amplamente divulgados com especial atenção nos seguintes: PSP Madeira

Em comunicado lembram as autoridades que a Região está em situação de calamidade relativamente à pandemia pelo que todos devem cumprir com as indicações, para protecção da comunidade, da DRS plasmadas na Resolução nº.694/2021 da Presidência do Governo Regional tendo especial atenção:

Distanciamento Social;

Utilização de máscara de protecção;

Ter especial atenção no cumprimento das regras de comercialização e consumo de álcool.

Recomendações da PSP

Durante a competição, a PSP reconhece que o público irá se posicionar ao longo do trajecto de cada prova especial de classificação com especial incidência nos locais considerados mais apetecíveis e espectaculares da passagem dos veículos, em competição, "pelo que é obrigatório o cumprimento das seguintes regras básicas da competição".

Eis as regras:

Cumpra escrupulosamente as indicações da organização e dos elementos da PSP;

Conheça os itinerários e encerramento das estradas e arruamentos, amplamente divulgados, programando a sua mobilidade de acordo com estas limitações provisórias. Recorde-se que nem sempre é possível proceder à abertura de estradas entre classificativas por motivos inopinados embora esteja programado um período de abertura.

É fundamental que respeite a sinalização da prova

Sobre a sinalização da prova tenha especial atenção:

Não se posicione em zonas consideradas perigosas “áreas delimitadas por fitas vermelhas”;

Respeite as saídas de emergência pois elas são essenciais, às equipas de emergência, para providenciar um socorro rápido a quem necessite;

Não estacione o seu veículo na faixa de rodagem onde vão decorrer as provas especiais de classificação;

Não circule a pé no circuito da PE após encerramento das estradas nem com o seu veículo;

Após o encerramento das estradas se tiver perante uma situação de emergência contacte o chefe de segurança do troço, da organização, o qual poderá resolver, após consulta da direcção da prova, a sua situação;

Tenha presente que as provas especiais de classificação só terminam quando a viatura do chefe de troço percorre todo o circuito e a PSP recebe indicação, pelo oficial responsável, de abertura de estrada.

Em suma, "para que a prova decorra em ambiente de festa, de competitividade e, fundamentalmente, em segurança, a PSP apela à colaboração de todos".