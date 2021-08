Pedro Coelho recebeu Henrique Afonso na baía de Câmara de Lobos

O navegador solitário madeirense Henrique Afonso, mais conhecido como 'Pirata da Madeira' atracou a embarcação Sofia do Mar entre os tradicionais barcos de pesca que pintam as águas que banham a baía de Câmara de Lobos.

Uma visita que ocorre após a volta ao mundo que durou 923 dias e que segundo o mesmo é a sua maneira de prestar homenagem a todos os homens do mar de Câmara de Lobos.

Mas, esta visita teve também outro simbolismo. O retorno dos 200 litros de vinho Madeira, que o acompanharam ao longo da circum-navegação, à terra de onde brotaram as uvas que estão na sua origem e onde fica sediada a empresa Barbeito produtora do mesmo.

Pedro Coelho aproveitou a visita do 'Pirata' para entregar algumas lembranças e agradecer a promoção que fez da Região no geral e de forma particular do concelho de Câmara de Lobos, bem representado através do Vinho Madeira que transportou no seu porão.

A maioria da matéria-prima que dá origem ao Vinho Madeira é produzida no Estreito de Câmara de Lobos, pelo que no interior desta pipa seguiu também o espirito e trabalho árduo dos homens e mulheres do nosso concelho que se dedicam à viticultura. Pedro Coelho

Da parte do 'Pirata' ficou a garantia que a bandeira do Concelho terá lugar a bordo da sua “Sofia do Mar” na próxima viagem que está a planear.