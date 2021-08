Gualberto elege prioridades para a Ponta do Sol

Reiterando que a sua candidatura representa a resposta que falta, a todos os níveis, ao concelho da Ponta do Sol e que irá intervir, com especial atenção, em áreas como a habitação, o emprego, a agricultura e o ordenamento do território, o candidato à Presidência da Câmara Municipal, Gualberto Fernandes, reuniu, nesta terça-feira, com o Secretário-geral do PSD/M, José Prada, num encontro de trabalho que teve por objetivo preparar os próximos passos “de um projeto que tem todas as condições para sair vencedor a 26 de setembro e que se assume como a escolha entre manter tudo como está e garantir um melhor futuro para todos”.

Um encontro de trabalho onde Gualberto Fernandes deu a conhecer as grandes linhas do seu Manifesto Eleitoral – que será fechado nos próximos dias – assim como os próximos passos a seguir na campanha, confiante de que tem, juntamente com a sua equipa, todas as condições para ultrapassar este desafio com sucesso.

“Estamos a ultimar um programa que apoia, transversalmente, a recuperação social e económica da Ponta do Sol, que dignifica as suas principais atividades sociais e económicas, que garante apoios a quem mais precisa e que assegura importantes investimentos para o nosso concelho, entendido nas suas três freguesias”, explica o candidato, que se revela confiante por apresentar, em breve, ao eleitorado, “um programa que resulta da sua auscultação e que preenche, por isso mesmo, necessidades, expetativas e vontades há muito adiadas e ignoradas pelo atual Executivo”.

Gualberto Fernandes que, na ocasião, insistiu que o seu Programa eleitoral “assumirá compromissos que serão para cumprir, integralmente, durante o mandato”, criticando a atual gestão camarária “que nem sequer cumpriu metade do que prometeu em 2017”.

Assumindo a habitação como uma das grandes prioridades da sua candidatura, o candidato assegurou que também a cultura, as artes e o desporto serão áreas fundamentais a trabalhar e lembrou que irá lutar pela construção de mais um pavilhão no concelho. Vincou, ainda, ser necessária outra visão para a agricultura, para a reabilitação urbana e para a captação de investimento e consequente criação de emprego na Ponta do Sol e assumiu uma aposta séria no urbanismo e no ordenamento do território como bandeiras, aludindo à urgente revisão do Plano Diretor Municipal. Disse, ainda, que o seu projeto apresenta medidas concretas para reforçar o apoio aos mais jovens e aos idosos, sem esquecer a classe média, fortemente prejudicada pela pandemia.

Reconhecendo como positiva a estratégia que vem sendo seguida pela candidatura “Sempre pela Ponta do Sol” e reforçando a importância de este ser um Programa de proximidade e, por isso mesmo, representativo das opiniões e vontades dos Ponta-Solenses, o Secretário-geral do PSD/M, José Prada, entende que o projeto liderado por Gualberto Fernandes representa “a única alternativa para o futuro” e sublinha existirem todas as condições para vencer nas próximas Autárquicas, também neste concelho.

“A resposta às necessidades da nossa população, independentemente do lugar onde esta se encontra, é uma prioridade absoluta neste e noutros Municípios, até porque aquilo a que assistimos, hoje, nos concelhos ainda governados pela oposição, é, de facto, a um adiar constante de soluções e a uma falta de capacidade para agarrar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento que se impõem, numa postura que não podemos aceitar por mais quatro anos”, argumenta o Secretário-geral, que faz questão de sublinhar a importância da escolha “entre os que assumem este compromisso com ideias e soluções válidas e os que tiveram a oportunidade de fazer mais e melhor e não fizeram”.