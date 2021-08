Actor Tarcísio Meira morre aos 85 anos, vítima de covid-19

Morreu hoje aos 85 anos o actor brasileiro Tarcísio Meira, protagonista de várias telenovelas transmitidas em Portugal, após ter sido internado com covid-19 numa Unidade de Terapia Intensiva.

Tarcísio Meira e a mulher, a também actriz Glória Menezes, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 06 de Agosto, ambos diagnosticados com covid-19.

O casal tinha sido vacinado contra a covid-19 em Março deste ano.

O eterno galã da televisão brasileira conta com uma longa carreira, trabalhou também no teatro e no cinema, tendo participado em mais de 60 novelas, com destaque para 'O Rei do Gado', 'Torre de Babel', 'O Beijo do Vampiro', 'Senhora do Destino' ou 'Páginas da Vida'.

Segundo a imprensa brasileira, Glória Menezes continua internada, mas deverá ter alta em breve.

Os dois actores estavam casados há 59 anos e tiveram juntos um filho, o também actor Tarcísio Filho.